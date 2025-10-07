МИД Грузии призвал международных партнеров осудить штурм 4 октября

07.10.2025 17:18





МИД Грузии опубликовал заявление о встрече с представителями дипломатического корпуса, аккредитованного в Грузии.



Первый заместитель главы МИД Георгий Зурабашвили проинформировал представителей дипломатического корпуса о ходе выборов в органы местного самоуправления 2025 года, их результатах, а также о событиях, которые произошли 4 октября.



Зурабашвили отметил, что за выборами 4 октября наблюдали 28 международных и 27 местных организаций, а также 73 СМИ, около 1 000 представителей.



«Общая оценка подтвердила, что выборы прошли в мирных, прозрачных условиях, избирательный процесс был организован профессионально, и граждане Грузии имели возможность свободно пользоваться демократическими правами», — говорится в заявлении ведомства.



Говоря о событиях 4 октября, первый заместитель главы МИД отметил, что после того, как акция вышла за рамки норм, установленных законом «О собраниях и манифестациях», организаторы митинга озвучили призывы насильственного содержания, правоохранители применили предусмотренные законодательством меры для восстановления общественного порядка.



«Георгий Зурабашвили подчеркнул важность адекватной оценки событий 4 октября и отметил, что международным партнерам важно дистанцироваться и осудить насильственные действия протестующих, в результате которых многие сотрудники правоохранительных органов и журналисты получили ранения, была повреждена муниципальная инфраструктура», — читаем в заявлении ведомства.



Зурабашвили подтвердил дипломатам открытость и готовность МИД Грузии продолжать сотрудничество с партнерами и дипломатическим корпусом, аккредитованным в стране.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





