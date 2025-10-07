Европарламентарий: ЕС сможет приостанавливать безвизовый режим в случае серьезных нарушений прав человека

Европа остается самым часто посещаемым континентом в мире как для туристов, так и для деловых путешественников, соответственно, наша визовая политика является одним из самых мощных инструментов внешней политики, заявил депутат Европарламента Матиас Немец в ходе дебатов по упрощенному механизму приостановки безвизового режима с ЕС.



«Благодаря модернизированному механизму приостановки ЕС сможет приостанавливать безвизовое сообщение в случае серьёзных нарушений прав человека и сможет применять ограничения в отношении правительственных официальных лиц или других групп. Этот реформированный механизм усиливает нашу приверженность правам человека и международному праву», - отметил европарламентарий.



Напомним, Европарламент поддержал 518 голосами против 96 законодательство, которое упростит отмену права на безвизовые поездки в ЕС для стран, которые представляют риск безопасности или нарушают права человека.





