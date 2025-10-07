Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Европарламентарий: ЕС сможет приостанавливать безвизовый режим в случае серьезных нарушений прав человека


07.10.2025   17:30


Европа остается самым часто посещаемым континентом в мире как для туристов, так и для деловых путешественников, соответственно, наша визовая политика является одним из самых мощных инструментов внешней политики, заявил депутат Европарламента Матиас Немец в ходе дебатов по упрощенному механизму приостановки безвизового режима с ЕС.

«Благодаря модернизированному механизму приостановки ЕС сможет приостанавливать безвизовое сообщение в случае серьёзных нарушений прав человека и сможет применять ограничения в отношении правительственных официальных лиц или других групп. Этот реформированный механизм усиливает нашу приверженность правам человека и международному праву», - отметил европарламентарий.

Напомним, Европарламент поддержал 518 голосами против 96 законодательство, которое упростит отмену права на безвизовые поездки в ЕС для стран, которые представляют риск безопасности или нарушают права человека.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна