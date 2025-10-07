Власти пообещали бороться с ежедневным перекрытием Руставели

Депутаты от «Грузинской мечты», а также премьер-министр Иракли Кобахидзе заявили, что будут приняты меры в связи с перекрытием Руставели недостаточным количеством демонстрантов.



«Несколько десятков человек собираются, перекрывают Руставели и создают какую-то повестку дня. Создают дискомфорт и ограничивают передвижение другим жителям Тбилиси. Невозможно, чтобы государство на такое не отреагировало», — сказала Нино Цилосани.



«По закону, перекрыть улицу можно только если люди не могут поместиться на тротуаре. Мы этот закон не соблюдали. Людей не было, но митингующих не обязывали освободить проезжую часть. Теперь мы будем исполнять закон — не будет достаточного количества людей, не будет перекрыта улица», — отметил Тенгиз Шарманашвили.



«Элементарно, нужно уважать других. Но нет — 100 человек должны применять насилие [подразумевается перекрытие Руставели — прим. Paper Kartuli] в отношении тысяч и миллионов. Они получат от нас ответ за действия против национальных интересов и экономики», — резюмировал Иракли Кобахидзе.





