Европарламентарии призвали ЕС ввести санкции против Иванишвили и Кобахидзе

08.10.2025 10:38





Депутаты Европейского парламента в очередной раз выступают с критикой грузинских властей. В открытом письме, опубликованном на сайте ЕП пять евродепутатов пишут о состоявшихся 4 октября выборах в органы местного самоуправления и отмечают:



«Они прошли в ограниченной среде, на фоне многомесячных репрессий против гражданского общества, независимых СМИ и политической оппозиции со стороны самоназначенных властей партии «Грузинская мечта»... Мы осуждаем тот факт, что власти фактически воспрепятствовали присутствию авторитетных наблюдателей на выборах — поздним приглашением ОБСЕ/БДИПЧ и ограничениями, наложенными на гражданское общество, что затруднило наблюдение со стороны местных организаций».



Кроме того, подписанты выражают озабоченность «в связи с насильственными столкновениями, произошедшими на улицах после выборов».



«Мы призываем «Грузинскую мечту» прекратить атаки на демократию, уважать фундаментальные права на свободу собраний и выражения мнений, прекратить аресты протестующих и освободить незаконно задержанных», - говорится в заявлении.



Авторы документа также осуждают «всё более агрессивную кампанию против ЕС, включая персональные нападения на послов ЕС и стран-членов, европейских политиков и отдельные государства», а также намерение «Грузинской мечты» запретить оппозиционные партии, «что станет новой кульминацией скатывания Грузии к авторитарному режиму».





В связи с этим евродепутаты в очередной раз озвучили призыв к Европейскому Союзу и его государствам-членам предпринять немедленные действия и ввести персональные санкции против ключевых политических лидеров и официальных лиц «Грузинской мечты», «ответственных за откат демократии, фальсификации выборов, нарушения прав человека и преследование политических оппонентов и активистов, в частности — Бидзины Иванишвили и Ираклия Кобахидзе».



Совместное заявление подписали:



• Председатель Комитета по иностранным делам – депутат Европарламента Дэвид Макаллистер,

• Председатель Подкомитета по правам человека – депутат Европарламента Мунир Сатури,

• Председатель Делегации в Парламентской Ассамблее «Евронест» - депутат Европарламента Сергей Лагодинский,

• Председатель Делегации по связям с Южным Кавказом – депутат Европарламента Нил Ушаков,

• Постоянный докладчик Комитета по иностранным делам по Грузии – депутат Европарламента Расса Юкнявичене.



Последняя также распространила пост в социальной сети X после встречи с комиссаром ЕС по вопросам расширения Мартой Кос:



«Вместе с Мартой Кос и коллегами мы обсудили ухудшающуюся ситуацию в Грузии. Мы пересмотрим безвизовый режим, будем бороться с дезинформацией и поддерживать гражданское общество. К сожалению, возможно, пришло время поставить под сомнение статус кандидата Грузии».



Европарламент утвердил реформу механизма приостановки безвизового режима, которая упростит временное или постоянное восстановление визовых требований для стран, представляющих угрозу безопасности или нарушающих права человека. Новое законодательство может затронуть и Грузию.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





