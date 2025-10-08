Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

БДИПЧ: Муниципальные выборы в Грузии остались без объективной оценки


08.10.2025   10:50


Граждане Грузии были лишены возможности получить беспристрастную и всестороннюю оценку муниципальных выборов 4 октября из-за отсутствия наблюдательной миссии Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ). Об этом говорится в заявлении организации, распространенном во вторник.

«БДИПЧ вновь выражает сожаление в связи с тем, что приглашение грузинских властей наблюдать за местными выборами было направлено менее чем за месяц до дня голосования, что не оставило достаточно времени для достоверного и содержательного наблюдения в соответствии с установленной методологией БДИПЧ», – сказано в заявлении.

В организации также напомнили, что к выборам Грузия подошла на фоне серьезного давления на оппозицию и гражданское общество. В стране приняли законы, ограничивающие работу НПО, происходили задержания мирных демонстрантов, правозащитников и политиков, а на участников мирных собраний накладывались крупные штрафы.

БДИПЧ призвало власти Грузии уважать право на мирные собрания и свободу выражения мнений на фоне «бурных протестов», вспыхнувших в Тбилиси в день выборов. Там подчеркнули, что полицейские «должны избегать применения силы во время публичных собраний и содействовать их проведению посредством диалога и коммуникации».

«Власти обязаны выполнять свои обязательства в области прав человека в рамках ОБСЕ и международные обязательства, включая соблюдение права на мирные собрания», — заявила директор БДИПЧ Мария Телалян.

4 октября в Тбилиси акция с заявленной целью «мирной революции» завершилась столкновениями с полицией после того, как часть демонстрантов попыталась ворваться в президентскую резиденцию. Этот митинг был частью протестов, которые начались в Грузии еще после спорных парламентских выборов осенью 2024 года.

Власти Грузии расценили произошедшее как попытку госпереворота. В правящей «Грузинской мечте» частично возложили ответственность за произошедшее на западных послов, которые систематически критиковали ухудшение ситуации с демократией и правами человека в стране. От них потребовали публично осудить и дистанцироваться от протестного насилия. В Еврокомиссии такую риторику осудили, назвав «дезинформацией о роли ЕС в Грузии».


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна