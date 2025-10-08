Каладзе: Я больше не буду вступать в политические спекуляции по полученным голосам

08.10.2025 12:26





Я больше не буду вступать в политические спекуляции по полученным голосам, начатые политиками, не имеющими рейтинга и оторванными от реальности – Особенно благодарю Тбилиси за поддержку, я не устану служить вам, - указанное заявление на заседании правительства столицы сделал мэр Тбилиси Каха Каладзе.



По его словам, Тбилиси обязательно станет еще более развитым европейским городом.



«Указанным выбором население в очередной раз зафиксировало свою волю и цель о том, что они хотят мирное развитие страны и лучшее будущее для Тбилиси. В Тбилиси мы показали беспрецедентно высокий рейтинг. О своем доверии нам заявило более 71% избирателей, явившихся на выборы. Это голоса 215 370 избирателей, что, к примеру, намного превышает результаты выборов в органы местного самоуправления 2017 года, где нам удалось достичь успеха уже в первом туре. Я больше не буду входить в политические спекуляции по полученным голосам, начатые политиками, не имеющими рейтинга и оторванными от реальности. Их место им в очередной раз указало как население столицы, так и население в масштабах всей страны, за что еще раз выражаю благодарность. Особенно благодарю Тбилиси за поддержку и доверие. Я не устану служить вам. Я лично и моя команда не поленимся, не жалея себя, служить вам,» – заявил Каладзе.





