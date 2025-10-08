ОБСЕ/БДИПЧ: Призываем власти Грузии уважать право на свободу мирных собраний и выражения мнений

На фоне стремительного ухудшения ситуации с демократией и правами человека в стране, ОБСЕ/БДИПЧ призывает власти Грузии уважать права на мирные собрания и свободу выражения мнений, а также обеспечить, чтобы гражданское общество могло свободно и безопасно осуществлять свою важную деятельность. Об этом говорится в заявлении, опубликованном Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ/БДИПЧ.



Согласно заявлению, Бюро выражает обеспокоенность в связи с насильственными акциями, произошедшими после проведения в Грузии местных выборов.



«В Грузии продолжаются задержания и наложение штрафов на мирных демонстрантов за реализацию их прав. Власти обязаны соблюдать взятые на себя обязательства перед ОБСЕ и международным сообществом в области прав человека, включая уважение права на мирные собрания. Мы ещё раз призываем власти Грузии обеспечить, чтобы гражданское общество и правозащитники не становились объектом преследования, и услышать их голос, поскольку их деятельность имеет решающее значение для формирования живого демократического общества», — заявила директор БДИПЧ Мария Телалиани.



Как отмечается в документе, Бюро по демократическим институтам и правам человека вновь выражает сожаление в связи с тем, что приглашение наблюдать за местными выборами в Грузии было направлено менее чем за месяц до голосования, что оставило недостаточно времени для проведения надёжного и содержательного наблюдения в соответствии с устоявшейся методологией БДИПЧ.



«Это лишило граждан и институты страны беспристрастной, прозрачной и всеобъемлющей оценки. Все государства-участники ОБСЕ признали важность гражданского общества для демократии и обязались обеспечить пространство, необходимое для значимого и равного политического участия. В соответствии со своим мандатом БДИПЧ готово взаимодействовать с Грузией и поддерживать страну в выполнении обязательств ОБСЕ в области верховенства права, прав человека и основных свобод, включая свободу мирных собраний», — говорится в заявлении.



Кроме того, в заявлении подчеркивается, что «недавнее законодательство, ограничивающее деятельность организаций гражданского общества, продолжает препятствовать их правам на объединение, мирные собрания и свободу выражения мнений».



«Как отмечалось в юридическом обзоре ОБСЕ/БДИПЧ, опубликованном в прошлом году, т.н закон «Об иностранных агентах» вызывает серьёзную обеспокоенность и должен быть отменён. Грузия обязана уважать и защищать право на свободу собраний в соответствии со своими международными и обязательствами перед ОБСЕ в области прав человека. Задержания мирных протестующих, правозащитников и оппозиционных политиков в последние месяцы, а также наложение крупных штрафов за участие в мирных акциях противоречат международным стандартам в области прав человека. Как общее правило, правоохранительные органы должны воздерживаться от применения силы во время публичных собраний и способствовать их проведению посредством диалога и коммуникации. В любом случае, если сила применяется, это должно происходить строго в соответствии с законом, быть необходимым и соразмерным обстоятельствам», — говорится в заявлении.







