Кобахидзе: Ни США, ни Евросоюз ни страны, входящие в его состав, не сделали заявление по осуждению попытки свержения власти

08.10.2025 15:16





То, что никто не отмежевался и не осудил попытку свержения власти и насилия в Грузии, истолковывается просто, как косвенное, но четкое проявление поддержки свержения и насилия, - об этом на брифинге заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



По его словам, в течение последних дней ни одна из организаций или государств, в том числе ни США, ни Евросоюз ни страны, входящие в его состав, не сделали заявление по осуждению попытки свержения избранной народом власти в Грузии.



«Уже четвертый день, как был осуществлен силовой штурм президентского дворца в Тбилиси, заранее заявленной целью которого было свержение власти, избранной грузинским народом. Однако в течение указанных дней ни одна из организаций или государств, имеющих претензию на скорую оценку внутриполитических событий в Грузии, критику страны и дачу ей указаний, в том числе ни США, ни Евросоюз ни страны, входящие в его состав, не сделали заявление по осуждению попытки свержения власти, избранной народом в Грузии, и силового штурма президентского дворца. Более того, Евросоюз, БДИПЧ и прочие субъекты даже позволили себе заявления противоположного характера. Разумеется, то, что никто не отмежевался и не осудил попытку свержения власти и насилия в Грузии, истолковывается просто, как косвенное, но четкое проявление поддержки свержения и насилия», - заявил премьер.





