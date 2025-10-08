Кобахидзе: Госпожа Юкнявичине напрямую заявляла о поддержке акции свержения

Есть официально назначенное лицо в качестве докладчика по Грузии – это госпожа Раса Юкнявичине, и она напрямую заявляла об оперативной поддержке акции свержения - Понятно, в каком плачевном состоянии находится европейская бюрократия, - указанное заявление сделал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



По его словам, это видит грузинское общество, против чего выступило более 1 миллиона ста тысяч человек.



«Есть конкретная совокупность европейских парламентариев, которые являются иностранными агентами – что им поручат против той или иной страны, то они безоговорочно и исполняют. Есть известные имена и фамилии, которые везут указанный сценарий в Европейский парламент, именно они и делают подобные заявления. Еще раз напомню, что есть официально назначенное лицо в качестве докладчика по Грузии – это госпожа Раса Юкнявичине, и она напрямую заявляла об оперативной поддержке акции свержения. Вы можете запросить, поминутно, когда, какие заявления она делала, как отчаянно поддерживала, в том числе и акцию свержения. Такой человек официально назначен докладчиком по Грузии. Все понятно, в каком плачевном состоянии находится европейская бюрократия, это видит грузинское общество, против чего выступило более 1 миллиона ста тысяч избирателей, которые возвысили свой голос именно против таких постыдных действий, когда на выборах 4 октября «Грузинскую мечту» поддержало более 1 миллиона ста тысяч избирателей », - заявил Кобахидзе.



Напомним, что Раса Юкнявичине сделала заявление о том, что статус Грузии, как кандидата на вступление в Евросоюз, может оказаться под вопросом.





