Ираклий Кобахидзе подверг критике заявление БДИПЧ по выборам в органы местного самоуправления
08.10.2025 15:18
Европа – не панацея! Европой был и господин Геббельс, действовавший в 40-х гг. в одном из самых сильных европейских государств – Нельзя, чтобы спустя 80 лет после 40-х гг. в Европу возвращалась пропаганда Геббельса, - указанное заявление на брифинге в Администрации правительства сделал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
По оценке премьера, «продолжением пропаганды по Геббельсу является та ложь и заявлению, которые мы слышим от европейской бюрократии».
Именно в указанном контексте Кобахидзе подверг критике заявление БДИПЧ по выборам в органы местного самоуправления, состоявшиеся в Грузии 4 октября.
«В заявлении ОБСЕ/БДИПЧ прослеживает носенс. 4 октября было тяжелейшее насилие. Стала необходимой госпитализация 15 сотрудников полиции, двое из которых, спасибо Господу, избежали смерти. На этом фоне представители БДИПЧ рассуждают на какие-то темы.
Это говорит о том, что вся европейская бюрократия находится в очень тяжелом положении. К этому прибавляется и та несправедливость, которую мы видим», - заявил премьер.
ОБСЕ/БДИПЧ призвали грузинские власти «уважать право на свободу собрания и права человека на фоне растущего давления на гражданское общество».
