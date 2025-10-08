|
ЕСПЧ обязал РФ ответить за провал расследования ракетного удара по журналистам в Гори в 2008-м
08.10.2025 15:19
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение по делу о гибели и ранении нидерландских журналистов при ракетном ударе по Гори во время российско-грузинской войны.
Ключевые факты:
Удар по Гори произошел 12 августа 2008 года, за несколько часов до заключения перемирия между Россией и Грузией под эгидой ЕС. Погиб нидерландский фотожурналист Станислаус (Стан) Сториманс, ранены были его коллеги Йерун Аккерманс и Цадок Йехезкели.
Нидерландская следственная миссия в 2008 году заключила, что удар нанесли российской ракетой «Искандер» с кассетными боеприпасами. В момент удара в районе не было грузинских военных.
Россия отрицала причастность, ссылаясь на недостаток доказательств. Москва переложила вину на Грузию, утверждая, что именно она использовала кассетные боеприпасы. Расследование РФ ограничилось формальными ответами и передачей дела в военный следственный отдел в Северо-Кавказском округе (Южная Осетия), без реальных шагов.
Иск в ЕСПЧ подали родственники Сториманса и его раненые коллеги. Они обвиняли Россию в нарушении статей 2 (право на жизнь), 13 (право на эффективное средство правовой защиты) и 14 (запрет дискриминации) Европейской конвенции.
ЕСПЧ установил нарушение только процедурного аспекта статьи 2: Россия не провела должного расследования, ограничившись формальными ответами и передав дело в военный отдел в зоне конфликта, что ограничило доступ к правосудию.
Однако суд не установил прямую ответственность России за гибель Сториманса и ранение его коллег из-за «хаоса войны». ЕСПЧ подчеркнул, что удар произошел в период активных боевых действий, когда Россия не осуществляла «эффективный контроль» над Гори.
Согласно решению, Россия обязана выплатить семье Сториманса 10 тыс. евро и по 10 тыс. каждому из раненых журналистов за моральный ущерб, а также возместить истцам судебные издержки.
Россия перестала быть стороной Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) с 16 сентября, таким образом, она также вышла из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Страсбург считает, что события до этого момента попадают под его юрисдикцию.
