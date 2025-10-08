Кобахидзе обещает «значительное» увеличение задержанных по делу о беспорядках в Тбилиси

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе анонсировал «значительное» увеличение числа задержанных по делу о беспорядках в Тбилиси в день муниципальных выборов 4 октября.



«Конечно, эта цифра еще больше увеличится… Это важно для профилактики. Существуют бессовестные преступники, которым место там, где им и положено, поэтому мы доведем расследование до конца по всем направлениям», – заявил Кобахидзе сегодня на брифинге.



Он добавил, что сегодня у властей «гораздо более широкие возможности по идентификации», чем во время антиправительственных протестов в конце прошлого года. По оценке Кобахидзе, тогда за «пять дней насильственных процессов» удалось установить личности лишь 3% участников беспорядков.



4 октября в центре Тбилиси прошла протестная акция с заявленной целью «мирного свержения власти». По призыву организаторов с проспекта Руставели часть демонстрантов направилась на улицу Атонели, где попытались прорваться в президентскую резиденцию. Полиция оттеснила протестующих. Столкновения продолжались еще несколько часов.



В тот же день полиция задержала пятерых оппозиционных политиков, которые выступали организаторами акции. Это Муртаз Зоделава, Паата Бурчуладзе, Ираклий Надирадзе, Лаша Беридзе и Паата Манджгаладзе. Им вменяют призывы к свержению власти и организацию группового насилия. Суд избрал для них меру пресечения в виде заключения. Им грозит до 9 лет лишения свободы.



В последующие дни за попытку захвата объекта особого значения и участие в групповом насилии задержаны были еще 18 человек.





