Шарашидзе: Мы получили результат, когда политический процесс вообще умер

«Сейчас не время обсуждать высокие или низкие проценты. На самом деле как »Грузинская мечта», так и эти безответственные политики, находящиеся с ними в тайном партнёрстве, лишают страну будущего», — заявил один из лидеров партии «Гахария — За Грузию», член её политического совета, Георгий Шарашидзе.



По его словам, сегодняшнюю ситуацию нельзя сравнивать с тем, что было во время парламентских выборов. Шарашидзе отметил, что тогда «Грузинская мечта» была гораздо слабее, а протест — гораздо сильнее.



«Сравнивать то, что было во время парламентских выборов, с сегодняшней ситуацией невозможно. Тогда была совсем другая ситуация, и сегодня ситуация совсем иная. Тогда »Грузинская мечта» была значительно слабее и менее легитимна, тогда протест был гораздо сильнее. Вместо того чтобы вместе поддерживать и усиливать мирный протест, создавая постоянное давление на »мечту», и одновременно укреплять политический процесс, мы получили результат, когда политический процесс практически умер, и мы тоже берём на себя ответственность за это», — отметил Георгий Шарашидзе.



Что касается вопроса, «соберётся ли политический совет партии »Гахария — За Грузию» и будет ли обсуждаться вопрос о входе в парламент, Шарашидзе сказал, что необходимо всё тщательно проанализировать.



«Мы, конечно, признаём, что бойкот парламента был ошибкой. Это не означает, что единственный способ исправить эту ошибку — войти в парламент, однако требуется полный анализ ситуации. Пока мы не дадим всем и всему правильные определения, не будем принимать конкретных решений. Поэтому обсуждать это преждевременно. Конечно, политический совет соберётся и это вопрос будет обсуждаться, но повторяю: на данном этапе для нас главным является полноценный анализ всего. Пока мы не определим виновных и не разделим ошибки и преступления, пока не назовём преступление преступлением, предпринимать новые политические шаги преждевременно», — подчеркнул Георгий Шарашидзе.





