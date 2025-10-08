|
Кобахидзе: Трагическую политическую ситуацию в Евросоюзе наиболее наглядно подтверждает сегодняшнее заявление "Европейской народной партии"
08.10.2025 15:30
«Трагическая политическая ситуация, сложившаяся в Евросоюзе, нагляднее всего подтверждается сегодняшним заявлением Европейской народной партии (EPP)», — заявил премьер-министр Иракли Кобахидзе на брифинге в администрации правительства.
По его словам, EPP является крупнейшей европейской партией, членом которой является также «Национальное движение», установившее в Грузии кровавый авторитарный режим.
«Напоминаю, что EPP — крупнейшая европейская партия, объединяющая наибольшее количество правящих европейских партий. Напоминаю также, что членом EPP является »Национальное движение», которое установило в Грузии кровавый авторитарный режим и на протяжении 9 лет проявляло себя полным нарушением демократии, верховенства закона и прав человека.
В то время как »Национальное движение» и другие радикальные оппозиционные силы пытались свергнуть избранную народом власть и нанесли тяжкие физические оскорбления множеству полицейских, двое из которых, слава Богу, выжили, «Европейская народная партия» требует санкций не против насильников и врагов грузинской демократии, а против Бидзины Иванишвили и других лидеров правящей команды.
Это заявление EPP лучше всего помогает грузинскому обществу осознать, к каким несчастьям привело потеря суверенитета и внешнее управление со стороны европейской бюрократии», — заявил премьер.
