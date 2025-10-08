Премьер-министр Грузии считает, что США должны доказать, что не действуют под влиянием «Deep State»

Премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе заявил, что Госдеп США должен соблаговолить и доказать, что действует не под влиянием «Deep State», а в соответствии с объективными интересами американского народа. По его словам, самым простым доказательством этого стало бы осуждение попытки свержения грузинского правительства.



Он отметил, что даже председатель оппозиционной партии "ЕНД" Тина Бокучава осудила попытку свержения власти, и задал вопрос: почему то же самое не могут сделать Евросоюз или Госдеп США.



Кобахидзе подчеркнул, что если американская сторона действительно хочет показать, что не заинтересована в организации беспорядков и провоцировании свержения в Грузии, ей следует доказать это конкретными действиями. Первым таким шагом, по его словам, должно стать чёткое осуждение попытки свержения правительства со стороны Госдепартамента.



Он также сообщил, что посол Грузии в США Тамар Талиашвили НЕ была официально вызвана в Госдепартамент.

«Посол сообщила, что дипломатическая мера "вызов" не применялась. Её просто попросили о встрече в Госдепартаменте. Мы подтвердили это сразу же, 5 октября. Обсуждались конкретные вопросы, но формального вызова не было. Когда используется такая мера, как вызов посла, это всегда выражение протеста. Например, когда послы Германии, Великобритании или ЕС делают постыдные заявления, мы вызываем их, поскольку это дипломатическая мера. В данном случае этого не произошло».



Несмотря на то, что утверждает Кобахидзе, Госдеп США вчера подтвердил, что запросил встречу с послом Грузии Тамар Талиашвили для выражения протеста против дезинформации, распространяемой официальными лицами грузинского правительства.



Netgazeti поинтересовалось, действительно ли Вашингтон вызвал посла Грузии в Госдепартамент, чтобы выразить обеспокоенность заявлениями представителей грузинской власти.



Представитель Госдепа США в комментарии, полученном Netgazeti:



«Госдепартамент США запросил встречу с послом Грузии Тамар Талиашвили, чтобы зафиксировать наше несогласие с заявлениями официальных лиц грузинского правительства, которые усиливали ложные сведения, распространённые в СМИ. Эти сообщения искажённо представляли рутинные финансовые переводы, осуществляемые правительством США в адрес бывших сотрудников.



Вместо того чтобы прояснить ситуацию, высокопоставленные представители правительства Грузии предпочли транслировать эту ошибочную информацию через СМИ, чем создали атмосферу давления и запугивания для бывших и действующих сотрудников посольства США.



Глобальный финансовый сервисный центр Госдепартамента в Бангкоке выполняет рутинную, но критически важную функцию по распределению средств по всему миру для поддержки деятельности правительства США. Этот центр производит выплаты американским и местным сотрудникам, подрядчикам, правительствам стран-партнёров и другим контрагентам. Все транзакции осуществляются регулярно, прозрачно и в полном соответствии с законодательством США и принимающих стран».



Ранее RadioTavisupleba сообщило, что посол Грузии в США Талиашвили была вызвана в Госдеп, где американская сторона выразила «глубокую обеспокоенность» обвинениями представителей власти Грузии, касающимися «финансирования революции из Таиланда».



Сюжет о предполагаемом «революционном финансировании через посольство США» был подготовлен проправительственным "TV Imedi", аналогичные заявления сделали и лидеры «Грузинской мечты», включая нового главу СГБ Мамука Мдинарадзе, который заявил: «были раскрыты различные каналы финансирования революционных целей в Грузии», среди которых, по его словам, — «люди, финансируемые из одной крупной посольской структуры в Таиланде под предлогом антикитайских целей».





