Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Кобахидзе: количество задержанных существенно увеличится


08.10.2025   17:01


«Мы предупредили всех, что располагаем гораздо более широкими возможностями для идентификации, соответственно, число задержанных логично увеличится», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на сегодняшнем брифинге.

По словам главы правительства, в ноябре–декабре прошлого года удалось установить личности лишь 3% участников насильственных действий, несмотря на то, что беспорядки продолжались пять дней.

«Сейчас этот показатель значительно выше и будет продолжать расти. Уже идентифицировано гораздо больше участников насилия, соответственно, количество задержанных также существенно увеличится. Это важно с точки зрения профилактики. Есть бессовестные насильники, место которых там, где им и положено быть. Соответственно, мы доведём расследование до конца по всем направлениям», — отметил Ираклий Кобахидзе.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна