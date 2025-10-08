Кобахидзе: количество задержанных существенно увеличится

«Мы предупредили всех, что располагаем гораздо более широкими возможностями для идентификации, соответственно, число задержанных логично увеличится», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на сегодняшнем брифинге.



По словам главы правительства, в ноябре–декабре прошлого года удалось установить личности лишь 3% участников насильственных действий, несмотря на то, что беспорядки продолжались пять дней.



«Сейчас этот показатель значительно выше и будет продолжать расти. Уже идентифицировано гораздо больше участников насилия, соответственно, количество задержанных также существенно увеличится. Это важно с точки зрения профилактики. Есть бессовестные насильники, место которых там, где им и положено быть. Соответственно, мы доведём расследование до конца по всем направлениям», — отметил Ираклий Кобахидзе.





