Саакашвили: те, кто клевещет на арестованную пятерку – пытаются прикрыть свою трусость

08.10.2025 17:36





Третий президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал задержание пятерых членов оргкомитета акции 4 октября – Муртаза Зоделава, Ираклия Надирадзе, Пааты Манджгаладзе, Лаши Беридзе и Пааты Бурчуладзе.



«Те, кто клевещет на арестованную пятерку Национального собрания, пытаются прикрыть свою трусость и делают это потому, что они осмелились предпринять шаги для спасения страны. Я не раз испытывал такую ​​зависть на себе.



Втаптывая людей в грязь, Иванишвили пытается показать вам, что вы не только не нация, но и что те, кто это делает, сами – ничто», — пишет Саакашвили.





