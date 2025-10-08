|
Папуашвили: Состоялся коллективный акт измены родине со стороны нескольких тысяч человек
08.10.2025 19:11
Все и всё знали. Знали, что, 4 октября в 16:00, они идут на свержение власти, и со всем этим покончить они должны тоже 4 октября, - об этом в социальной сети пишет председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
По его словам, все хорошо знали о том, что больше власти они свергали будущее своей страны.
Они пришли туда, чтобы свергнуть власть 4 октября в 4 часа дня, там состоялся коллективный акт измене государству со стороны нескольких тысяч человек, и каждый из них стал коллективным Муртазом Зоделава.
Сейчас, о произошедшем и состоявшемся - "я не знал" и "не думал", грузинский народ не примет ни от кого. Тот грузинский народ, который нанес поражение тем, которые пытались свергнуть власти, 4 октября в 16:00, у избирательных урн», - пишет в Facebook Папуашвили.
