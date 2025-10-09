Дональд Трамп: Израиль и ХАМАС подписали первую фазу нашего мирного плана, все заложники очень скоро будут освобождены

09.10.2025 10:26





Президент США Дональд Трамп объявил о подписании первой фазы мирного плана между Израилем и ХАМАС, которая, по его словам, включает скорое освобождение всех заложников и вывод израильских войск.



«Я очень горжусь тем, что Израиль и ХАМАС подписали первую фазу нашего мирного плана. Это означает, что все заложники будут очень скоро освобождены, а Израиль отведет свои войска на согласованную линию, что станет первым шагом к прочному, долгосрочному и вечному миру. Ко всем сторонам будут относиться справедливо!» - написал Трамп в Truth Social.



Он поблагодарил катарских, египетских и турецких посредников за их вклад в достижение соглашения.



«Это великий день для арабского и мусульманского мира, для Израиля, для всех соседних стран и для Соединенных Штатов, и мы благодарим посредников из Катара, Египта и Турции, которые работали с нами, чтобы сделать это историческое и беспрецедентное событие возможным», - написал президент США.





