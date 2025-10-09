Сенаторы Риш и Шахин: Мы обеспокоены ухудшением политической ситуации в Грузии

Американские сенаторы Джим Риш и Джин Шахин, выступили с заявлением по событиям, развивающимся в последние дни в Грузии. Сенаторы призывают администрацию президента США рассмотреть недавние действия грузинского правительства, прежде чем вносить какие-либо изменения в двусторонние отношения.



«Мы обеспокоены ухудшением политической ситуации в Грузии и тревожными действиями грузинского правительства после недавних местных выборов. Решение премьер-министра Кобахидзе запретить оппозиционные партии и заключить их лидеров в тюрьму возмутительно и недемократично, а также является ещё одним свидетельством того, что «Грузинская мечта» не заинтересована в продолжении нормализации политического диалога.



Политически мотивированные расследования и запугивание лидеров гражданского общества, особенно тех, кто сотрудничал с правительством США и давал показания в нашем комитете, являются попыткой подавить инакомыслие в стране, которая гордится своей историей правдивого общения с властями.



Также неприемлемо, что правительство Грузии преследует бывших государственных служащих США, обвиняя их в подрыве авторитета грузинского правительства.



Давайте будем честны: «Грузинская мечта» подрывает демократию Грузии и её способность самостоятельно определять своё будущее. Мы приветствуем решение Госдепартамента вызвать посла Грузии для обсуждения этого тревожного события и призываем администрацию Трампа рассмотреть вопрос о недавних действиях правительства Грузии, до внесения каких-либо изменений в наши двусторонние отношения», — говорится в заявлении.





