|
|
|
Георгий Киноян на свободе
09.10.2025 10:27
Георгий Киноян – гражданин Грузии, задержанный на территории Армении, при переходе границы, находится на свободе, написал в соцсети Facebook гражданский активист Георгий Тумасян.
«Георгий Киноян на свободе! Армения отказалась выдать его России, поскольку «это было бы опасно для него». Большое спасибо властям Армении и выдающимся правозащитникам, «Хельсинкской гражданской ассамблее-Ванадзор», Артуру Сакунцу и Ани Чатинян.
Мы ожидаем, что такое же решение будет принято и в случае Вано Сабашвили – ещё одного гражданина Грузии, задержанного в Армении по запросу России», — написал Тумасян.
Напомним, гражданин Грузии Георгий Киноян, участвовавший в войне на стороне Украины, был задержан 3 сентября после пересечения границы Грузии с Арменией.
29-летний Киноян находился в розыске РФ по обвинению в участии в боевых действиях против России на территории Украины.
До сих пор Киноян находился в экстрадиционном заключении.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна