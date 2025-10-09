Георгий Киноян на свободе

Георгий Киноян – гражданин Грузии, задержанный на территории Армении, при переходе границы, находится на свободе, написал в соцсети Facebook гражданский активист Георгий Тумасян.



«Георгий Киноян на свободе! Армения отказалась выдать его России, поскольку «это было бы опасно для него». Большое спасибо властям Армении и выдающимся правозащитникам, «Хельсинкской гражданской ассамблее-Ванадзор», Артуру Сакунцу и Ани Чатинян.



Мы ожидаем, что такое же решение будет принято и в случае Вано Сабашвили – ещё одного гражданина Грузии, задержанного в Армении по запросу России», — написал Тумасян.



Напомним, гражданин Грузии Георгий Киноян, участвовавший в войне на стороне Украины, был задержан 3 сентября после пересечения границы Грузии с Арменией.



29-летний Киноян находился в розыске РФ по обвинению в участии в боевых действиях против России на территории Украины.



До сих пор Киноян находился в экстрадиционном заключении.





