Великобритания вновь подтвердила свою поддержку суверенитета Грузии на заседании Совета ООН по правам человека в Женеве

09.10.2025 11:04





Соединённое Королевство осуждает оккупацию территорий Грузии Россией. Великобритания вновь подтвердила свою поддержку суверенитета Грузии на заседании Совета ООН по правам человека в Женеве — об этом говорится в информации посольства Великобритании в Грузии.



Согласно сообщению посольства, «Соединённое Королевство по-прежнему твёрдо поддерживает резолюцию 60/16 Совета ООН по правам человека »О сотрудничестве с Грузией»».



«Резолюция подчёркивает нарушения прав человека и гуманитарные проблемы, возникшие в результате оккупации грузинских территорий Россией», — отмечается в информации посольства.



Кроме того, как указано в сообщении, министр по делам Европы Соединённого Королевства Стивен Даут заявил, что «Россия должна вывести свои вооружённые силы, отменить признание так называемых независимых регионов и открыть путь для допуска международных наблюдателей по правам человека».



«В течение 17 лет Россия незаконно осуществляет военный контроль над Абхазией и Цхинвальским регионом, что противоречит международному праву и лишает этнических грузин их основных прав. Эта оккупация должна закончиться. Россия должна вывести свои войска, отменить признание независимости регионов и допустить международных наблюдателей по правам человека. Всем вынужденно перемещённым лицам, независимо от их этнической принадлежности, должно быть обеспечено право безопасно, с достоинством и мирно вернуться в свои дома», — заявил Стивен Даут.



Напомним, что 8 октября 2025 года в Женеве Совет ООН по правам человека принял резолюцию об оккупированных территориях Грузии — «Сотрудничество с Грузией».

По информации Министерства иностранных дел Грузии, резолюцию на заседании Совета представил заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия.





