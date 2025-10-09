Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Брат освобожденного в Армении гражданина Грузии: Армения приняла беспрецедентное решение


09.10.2025   12:40


Брат задержанного в Армении гражданина Грузии – Вако Киноян подтвердил факт освобождения Георгия Кинояна. В интервью телекомпании Pirveli он заявил:

«Вчера Армения приняла беспрецедентное решение и освободила Георгия прямо из рук России. Георгий в так называемой Донецкой республике, был приговорён к 7 годам лишения свободы, а 3 сентября был задержан в Армении. А вчера Армения освободила его и отказалась экстрадировать в Россию.

Конечно, мы вернёмся в Грузию. Сегодня мне нужно поговорить с адвокатом по всем вышеперечисленным вопросам. Георгия освободили поздно вечером вчера. Позже мы вернёмся в Грузию», — говорит Вако Киноян.

Напомним, гражданин Грузии Георгий Киноян, участвовавший в войне на стороне Украины, был задержан 3 сентября после пересечения границы Грузии с Арменией.

29-летний Киноян находился в розыске РФ по обвинению в участии в боевых действиях против России на территории Украины.

До сих пор Киноян находился в экстрадиционном заключении.


Источник: СОВА
Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна