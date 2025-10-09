|
Брат освобожденного в Армении гражданина Грузии: Армения приняла беспрецедентное решение
09.10.2025 12:40
Брат задержанного в Армении гражданина Грузии – Вако Киноян подтвердил факт освобождения Георгия Кинояна. В интервью телекомпании Pirveli он заявил:
«Вчера Армения приняла беспрецедентное решение и освободила Георгия прямо из рук России. Георгий в так называемой Донецкой республике, был приговорён к 7 годам лишения свободы, а 3 сентября был задержан в Армении. А вчера Армения освободила его и отказалась экстрадировать в Россию.
Конечно, мы вернёмся в Грузию. Сегодня мне нужно поговорить с адвокатом по всем вышеперечисленным вопросам. Георгия освободили поздно вечером вчера. Позже мы вернёмся в Грузию», — говорит Вако Киноян.
Напомним, гражданин Грузии Георгий Киноян, участвовавший в войне на стороне Украины, был задержан 3 сентября после пересечения границы Грузии с Арменией.
29-летний Киноян находился в розыске РФ по обвинению в участии в боевых действиях против России на территории Украины.
До сих пор Киноян находился в экстрадиционном заключении.
