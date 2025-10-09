Кекенадзе: Саломе Зурабишвили, которая призвала людей выйти на акцию, также должна взять на себя ответственность

«За события 4 октября ответственность должны взять на себя все те, кто призывал граждан не идти на выборы, в том числе Саломе Зурабишвили, которая называет себя легитимным президентом и в день выборов призывала людей прийти не на избирательные участки, а на акцию», — заявила член партии «Гахария — За Грузию» Тамар Кекенадзе.



По её словам, своим присутствием на акции Саломе Зурабишвили создала у людей впечатление, что провокация с целью свержения власти будет мирным.



«За произошедшее должны взять ответственность все, кто призывал граждан не идти на местные выборы, в том числе политическую ответственность должна понести бывший президент Саломе Зурабишвили, которая называет себя легитимным президентом и 4 октября, в день выборов, призывала граждан не участвовать в голосовании, а прийти на акцию. Своим участием в этой акции она создала у людей впечатление, что провокация по свержению власти 4 октября будет мирной. Ответственность должны понести все, кто не предупредил граждан Грузии о провокации, которую готовили «Единое национальное движение» и связанные с ним безответственные политики», — заявила Тамар Кекенадзе.



По её словам, 4 октября был днём преступления.



«4 октября — это была безответственность. Повторю: ответственность должна взять на себя Саломе Зурабишвили, которая называет себя легитимным президентом, не предупреждала граждан Грузии, ввела людей в заблуждение и своим присутствием на акции создала у них ощущение, что акция будет мирной. Ещё раз подчеркну: мы не называем этот день ошибкой — это было преступлением. Каждый человек, кто с одной стороны планировал и организовывал это, а с другой — допустил, что в результате этой провокации по свержению власти сегодня мы имеем дополнительно 35 пострадавших, должен понести политическую ответственность», — заявила Тамар Кекенадзе.





