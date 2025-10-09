|
Лукашенко поздравил Кобахидзе «с успешными выборами»
09.10.2025 15:39
Белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко поздравил грузинского премьера Ираклия Кобахидзе с «успешным проведением выборов в органы местного самоуправления». Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
«Уверенная победа кандидатов «Грузинской мечты» является подтверждением их соответствия высоким стандартам ответственности, надежности и профессионализма, а также свидетельствует о широкой поддержке взятого Вами курса на суверенное развитие страны и консолидацию общества», – говорится в поздравлении.
Лукашенко подчеркнул твердое стремление Беларуси углублять отношения дружбы и сотрудничества с Грузией.
«Полагаю, что народные избранники внесут весомый вклад в расширение белорусско-грузинских межрегиональных связей, будут способствовать реализации новых торгово-экономических и гуманитарных проектов», – отметил он.
Белорусский президент пожелал Ираклию Кобахидзе «отличного здоровья и успехов в ответственной государственной деятельности».
Как сообщалось ранее, в качестве наблюдателя на выборы в Грузию приехала секретарь ЦИК Беларуси Елена Балдовская.
