Лукашенко поздравил Кобахидзе «с успешными выборами»

09.10.2025 15:39





Белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко поздравил грузинского премьера Ираклия Кобахидзе с «успешным проведением выборов в органы местного самоуправления». Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.



«Уверенная победа кандидатов «Грузинской мечты» является подтверждением их соответствия высоким стандартам ответственности, надежности и профессионализма, а также свидетельствует о широкой поддержке взятого Вами курса на суверенное развитие страны и консолидацию общества», – говорится в поздравлении.



Лукашенко подчеркнул твердое стремление Беларуси углублять отношения дружбы и сотрудничества с Грузией.



«Полагаю, что народные избранники внесут весомый вклад в расширение белорусско-грузинских межрегиональных связей, будут способствовать реализации новых торгово-экономических и гуманитарных проектов», – отметил он.



Белорусский президент пожелал Ираклию Кобахидзе «отличного здоровья и успехов в ответственной государственной деятельности».



Как сообщалось ранее, в качестве наблюдателя на выборы в Грузию приехала секретарь ЦИК Беларуси Елена Балдовская.







