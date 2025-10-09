|
Суд приговорил поэта Звиаду Ратиани к 2 годам лишения свободы
09.10.2025 19:19
Суд приговорил поэта Звиада Ратиани к 2 годам заключения.
В частности, Тбилисский городской суд переквалифицировал обвинение поэту Звиада Ратиани, обвиняемого в нападении на полицейского, на часть 1 статьи 353 [сопротивление, угроза или применение насилия в отношении защитника общественного порядка или иного представителя власти] и признал его виновным по вышеуказанному обвинению.
Решением судьи Георгия Гелашвили, он приговорен к двум годам лишения свободы. Судья пояснил, что наказание должно выполнять свою цель, поэтому штраф будет «непропорциональным».
Напомним, поэт Звиад Ратиани был задержан по обвинению в нападении на полицейского 23 июня. По утверждению обвинения, Ратиани ударил полицейского Теймураза Мешвелашвили рукой по лицу.
Обвинение ему было предъявлено по ч. 1-й прима статьи 353-й Уголовного кодекса Грузии (нападение на сотрудника полиции в связи исполнением последним служебных обязанностей), что предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 4 до 7 лет.
