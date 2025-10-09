|
|
|
Европарламент не поддержал вотум недоверия Урсуле фон дер Ляйен
09.10.2025 19:21
Европарламент не поддержал вотум недоверия председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, информацию распространяет пресс-служба Европарламента.
Европарламент отклонил два предложения об отставке председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. В частности, 383 депутата Европарламента проголосовали против ходатайства «левых», а 378 - против предложения группы «Европейские патриоты».
Авторы обеих ходатайств подвергли критике Урсулу фон дер Ляйен за торговое соглашение с США.
«Я глубоко ценю поддержку, полученную сегодня», - заявила глава Еврокомиссии после голосования.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна