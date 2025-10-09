Европарламент не поддержал вотум недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Европарламент не поддержал вотум недоверия председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, информацию распространяет пресс-служба Европарламента.



Европарламент отклонил два предложения об отставке председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. В частности, 383 депутата Европарламента проголосовали против ходатайства «левых», а 378 - против предложения группы «Европейские патриоты».



Авторы обеих ходатайств подвергли критике Урсулу фон дер Ляйен за торговое соглашение с США.



«Я глубоко ценю поддержку, полученную сегодня», - заявила глава Еврокомиссии после голосования.





