В 2025 году грузинские чиновники задекларировали подарков на 12 млн лари

В январе-августе текущего года грузинские чиновники задекларировали подарков на 12 млн лари (около $4,4 млн), чаще всего указывая дарителями своих родителей. Об этом сообщает Transparency International Georgia (TI), изучившая около 5 тыс. деклараций госслужащих о доходах в 2024 году.



Всего о подарках сообщили 198 чиновников. В большинстве случаев это были наличные – 6,6 млн лари ($2,4 млн). Кроме того, в декларациях значатся 76 объектов недвижимости, 11 автомобилей и даже 4 единицы огнестрельного оружия. В среднем каждый из получателей задекларировал по 52 тыс. лари (около $20 тыс.), однако 20 чиновников сообщили о подарках свыше 100 тыс. лари ($36,7 тыс.).



Самые высокоранговые чиновники, доложившие о подарках (во всех случаях получили от родственников):



судья Верховного суда Мамука Васадзе ($150 тыс.),

член Конституционного суда Манана Кобахидзе ($44,5 тыс.),

депутат парламента Илья Инджия ($61,5 тыс.),

депутат парламента Гурама Мачарашвили ($43 тыс.).

Лидерами по общему объему подарков стали сотрудники Минобороны – на 1,5 млн лари ($551,6 тыс.). На втором месте сотрудники МВД и судьи – примерно по 1,3 млн лари (по $478 тыс.).



Интересно, что 30 из 198 чиновников из списка TI в прошлом году также декларировали подарки, их сумма составила 1,8 млн лари ($661,9 тыс.).

TI обращает внимание, что законодательство запрещает чиновникам принимать подарки, если они могут повлиять на исполнение служебных обязанностей или превышают 5% годового дохода. Однако исключение для родственников фактически создает лазейку: дорогостоящие активы или деньги можно оформить как «семейный подарок», легализуя незаконные доходы.



В организации подчеркивают: каждый крупный подарок должен проверяться Антикоррупционным бюро на предмет возможного сокрытия незаконного обогащения.





