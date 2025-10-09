Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Экс-министр обороны Бачо Ахалая вызван в МВД в связи с одним из уголовных дел


09.10.2025   20:47


Бывший министр обороны Бачо Ахалая вызван в МВД в связи с одним из уголовных дел. Об этом «IPN» сообщили в МВД.

В ведомстве не уточнили, в связи с каким делом вызван Ахалая.

Для справки, по информации супруги Бачо Ахалая, Ани Надареишвили, Ахалая вызван в криминальный департамент МВД 10 октября в 13:00.


