Экс-министр обороны Бачо Ахалая вызван в МВД в связи с одним из уголовных дел
09.10.2025 20:47
Бывший министр обороны Бачо Ахалая вызван в МВД в связи с одним из уголовных дел. Об этом «IPN» сообщили в МВД.
В ведомстве не уточнили, в связи с каким делом вызван Ахалая.
Для справки, по информации супруги Бачо Ахалая, Ани Надареишвили, Ахалая вызван в криминальный департамент МВД 10 октября в 13:00.
