Экс-министр обороны Бачо Ахалая вызван в МВД в связи с одним из уголовных дел

09.10.2025 20:47





Бывший министр обороны Бачо Ахалая вызван в МВД в связи с одним из уголовных дел. Об этом «IPN» сообщили в МВД.



В ведомстве не уточнили, в связи с каким делом вызван Ахалая.



Для справки, по информации супруги Бачо Ахалая, Ани Надареишвили, Ахалая вызван в криминальный департамент МВД 10 октября в 13:00.





