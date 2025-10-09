Маркус Ламмерт: Еврокомиссия оценит меры, принятые Грузией, и их соответствие рекомендациям

«Механизм приостановления безвизового режима является горизонтальной мерой и распространяется на все страны, имеющие безвизовый режим с Европейским союзом», — заявил представитель Европейской комиссии Маркус Ламмерт.



По его словам, Европейская комиссия выразила обеспокоенность нарушениями прав человека в Грузии.



«Комиссия оценит меры, принятые Грузией, и их соответствие рекомендациям, изложенным в нашем докладе. Как вам известно, мы выразили обеспокоенность серьёзными нарушениями основных прав и свобод в Грузии и также дали рекомендации относительно безвизового режима.



Механизм приостановления действия виз является горизонтальной мерой и распространяется на все страны, имеющие безвизовый режим с ЕС. Мы приветствуем принятие Европейским парламентом ранее на этой неделе новые правила механизма приостановления действия виз, которые мы предложили на 2023 год. Это является результатом политического соглашения, достигнутого в начале года, и теперь должно быть одобрено Советом ЕС, прежде чем оно вступит в силу.



Механизм приостановления действия виз уже может быть использован в случаях резкого роста нелегальной миграции, отсутствия сотрудничества в вопросах реадмиссии или угроз безопасности, а новые правила теперь предусматривают новые основания для его активации. К ним относятся, например, несоблюдение визовой политики, схемы получения гражданства за инвестиции, а также гибридные угрозы, инструментализация миграции и ухудшение внешних отношений ЕС с третьими странами. Сюда также могут входить грубые нарушения основных прав и серьёзные нарушения международно-правовых стандартов.



Подводя итог, можно сказать, что новые правила позволяют принимать более быстрые и решительные меры, когда речь идет о приостановлении действия безвизового режима; новые основания будут более быстрыми и гибкими. Это горизонтальные меры, которые применяются к странам с безвизовым режимом с ЕС», — заявил Маркус Ламмерт.





