Оппозиционное TV Formula под прицелом регулятора за займы от иностранных компаний

09.10.2025 21:13





Национальная комиссия по коммуникациям уличила оппозиционный телеканал Formula и еще несколько грузинских СМИ в нарушении закона, запрещающего иностранное финансирование вещателей.



По данным регулятора, во втором квартале 2025 года компания Formula Multimedia получила 1 336 675 лари в виде займа от зарегистрированного на Кипре юридического лица INFINITY CV GROUP CY LTD. В тот же период Formula Multimedia выдала своей материнской компании Formula займ на 463 тыс. лари. Комиссия отмечает, что помимо займов у самой Formula Multimedia нет иных существенных доходов.



При этом телеканал не пытался скрыть данные операции – информация содержалась в отчетности, представленной в Комиссию.



Регулятор вынес Formula и Formula Multimedia письменное предупреждение и предписал прекратить получение финансирования от INFINITY CV GROUP CY LTD.



Аналогичные предупреждения получили радиостанция профсоюза журналистов «Голос народа», а также вещатели «Радио-ТВ Нори» и «Система Гама». Представители СМИ пока не прокомментировали решение регулятора.



С апреля в Грузии действуют новые поправки к закону о вещании, запрещающие телерадиокомпаниям получать финансирование от «иностранных сил». Под этим термином подразумеваются:



• органы иностранного государства;

• физические лица, не являющиеся гражданами Грузии;

• юридические лица, не зарегистрированные по грузинскому законодательству;

• организации, действующие под юрисдикцией другого государства.



Исключения допускаются только для коммерческой рекламы, телешопинга и размещения продукции в телепрограммах.



Ранее Фонд развития медиа сообщил, что несмотря на вступивший в силу запрет, пророссийский телеканал Obiektivi продолжает получать деньги от посольства Китая.



Согласно данным Комиссии по связям, во втором квартале 2025 года диппредставительство перечислило телеканалу 12,5 тыс. лари за размещение программы «Китайская панорама». Информации о вынесении предупреждения Obiektivi на данный момент нет.





