Распоряжением премьер-министра из категории лесов выведены участки в селе Агаиани и Боржоми

09.10.2025 21:34





По распоряжению премьера «Грузинской мечты» Иракли Кобахидзе, для продажи на аукционе из категории государственных лесов выведены участки в селе Агаиани (муниципалитет Каспи) и в Боржоми — часть территории, известной как «Плато».



В общей сложности статус государственного леса СНЯТ с участка площадью 70 668 кв. м.



Стартовая цена продажи:



— участок в Агаиани — 643 000 GEL,

— участок в Боржоми — 3 940 000 GEL.



Покупатель участка в Боржоми обязан оплатить стоимость в течение 45 дней после покупки, а также перечислить 500 000 GEL компенсации на счёт Национального лесного агентства (в системе Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства) в течение 12 месяцев после подписания договора.



Согласно распоряжению, на территории Боржоми должен быть построен оздоровительно-рекреационный комплекс, включающий, среди прочего:

— открытые и закрытые бассейны,

— теннисные и падел-корты,

— парковку минимум на 30 автомобилей,

— уличное освещение и другие объекты.



Покупатель обязан инвестировать не менее 2 млн лари и сохранить не менее 75% деревьев и природных экосистем на территории.



Что касается участка в Агаиани — инвестор должен построить гостиницу минимум на 8 номеров, благоустроить прилегающую территорию, сдать здания в эксплуатацию и запустить отель.



Размер обязательных инвестиций — не менее 1,2 миллиона лари, при этом также необходимо сохранить не менее 75% растительности и природной среды участка.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





