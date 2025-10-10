Глава МИД Грузии встретилась с послом Израиля

Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили провела встречу с послом Государства Израиль в Грузии Валидом Абу Хайей.



Как сообщает МИД Грузии, министр поздравила посла Израиля с назначением на должность и пожелала ему успехов в дальнейшей деятельности. Посол Валид Абу Хайя передал Маке Бочоришвили приглашение от министра иностранных дел Израиля.



На встрече обсуждались вопросы существующего партнерства между Грузией и Израилем, приоритеты будущего сотрудничества и возможности дальнейшего углубления отношений в различных областях.



Стороны вновь подтвердили готовность к продолжению тесного сотрудничества в международных форматах.



Министр приветствовала соглашение между Израилем и ХАМАС по первому этапу мирного плана для Газы, подчеркнув особые усилия и вклад США и лично президента Трампа в достижение мира в регионе. Глава МИД подтвердила поддержку Грузии мирному урегулированию конфликта и освобождению заложников.







