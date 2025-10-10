|
Глава МИД Грузии встретилась с послом Израиля
10.10.2025 10:48
Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили провела встречу с послом Государства Израиль в Грузии Валидом Абу Хайей.
Как сообщает МИД Грузии, министр поздравила посла Израиля с назначением на должность и пожелала ему успехов в дальнейшей деятельности. Посол Валид Абу Хайя передал Маке Бочоришвили приглашение от министра иностранных дел Израиля.
На встрече обсуждались вопросы существующего партнерства между Грузией и Израилем, приоритеты будущего сотрудничества и возможности дальнейшего углубления отношений в различных областях.
Стороны вновь подтвердили готовность к продолжению тесного сотрудничества в международных форматах.
Министр приветствовала соглашение между Израилем и ХАМАС по первому этапу мирного плана для Газы, подчеркнув особые усилия и вклад США и лично президента Трампа в достижение мира в регионе. Глава МИД подтвердила поддержку Грузии мирному урегулированию конфликта и освобождению заложников.
