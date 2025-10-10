Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Кобахидзе: Мы приветствуем соглашение о прекращении огня в секторе Газа


10.10.2025   10:54


«Мы приветствуем соглашение о прекращении огня в секторе Газа как обнадеживающую веху на пути к миру», — написал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в социальной сети X.

Глава правительства подчеркнул решающую роль дипломатии президента США в достижении соглашения и говорит о важности освобождения заложников.

«Решительная дипломатия президента Трампа при посредничестве Катара, Египта и Турции сыграла решающую роль в достижении этого соглашения. Немедленное освобождение заложников проложит путь к прочному миру, и это остается нашей общей ответственностью», — заявил Ираклий Кобахидзе.


