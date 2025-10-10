Кобахидзе: Мы приветствуем соглашение о прекращении огня в секторе Газа

«Мы приветствуем соглашение о прекращении огня в секторе Газа как обнадеживающую веху на пути к миру», — написал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в социальной сети X.



Глава правительства подчеркнул решающую роль дипломатии президента США в достижении соглашения и говорит о важности освобождения заложников.



«Решительная дипломатия президента Трампа при посредничестве Катара, Египта и Турции сыграла решающую роль в достижении этого соглашения. Немедленное освобождение заложников проложит путь к прочному миру, и это остается нашей общей ответственностью», — заявил Ираклий Кобахидзе.







