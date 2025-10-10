Бачо Ахалая: Я не буду принимать участия в фарсе

Зачем мне адвокат?! (...) Я не буду принимать участия в фарсе! – заявляет бывший министр обороны Грузии Бачо Ахалая, пришедший на опрос в Департамент криминальной полиции МВД Грузии.



Он также пояснил, почему не выбрал опрос в присутствии судьи магистрата и отметил, что не видит различий.



«По-человечески меня очень раздражает, когда кто-то выскакивает и заявляет о том, что он не явится на опрос в прокуратуру, а явится в суд. Какие различия он видит в этом? Зачем мне адвокат? Разве у нас есть адвокаты, суд, закон? Что-то есть? Нет ничего этого, соответственно, я не буду принимать участия в фарсе!!»- заявил Ахалая.



По его словам, с момента его приезда в Тбилиси, за ним постоянное наблюдение, соответственно, скрывать ему нечего.



«Я приехал несколько месяцев назад, и мое передвижение, нахождение, движение находится под постоянным наблюдением, так я жил эти месяцы, без проблем, открыто, свободно. Единственный дискомфорт и проблемы то, что кто-то постоянно за тобой следит, это создает детям. Поэтому мне и нечего скрывать», - заявил Ахалая.



На вопрос, передавал ли ему Бидзина Иванишвили, чтобы он покинул страну, он ответил, что Иванишвили передал ему и всему обществу, что либо они покинут страну или окажутся в тюрьме.



«Не только мне, он передал всем - либо сядете, либо покинете страну, либо обрусеете», - заявил Ахалая.





