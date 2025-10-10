|
|
|
Бачо Ахалая: Я не буду принимать участия в фарсе
10.10.2025 14:29
Зачем мне адвокат?! (...) Я не буду принимать участия в фарсе! – заявляет бывший министр обороны Грузии Бачо Ахалая, пришедший на опрос в Департамент криминальной полиции МВД Грузии.
Он также пояснил, почему не выбрал опрос в присутствии судьи магистрата и отметил, что не видит различий.
«По-человечески меня очень раздражает, когда кто-то выскакивает и заявляет о том, что он не явится на опрос в прокуратуру, а явится в суд. Какие различия он видит в этом? Зачем мне адвокат? Разве у нас есть адвокаты, суд, закон? Что-то есть? Нет ничего этого, соответственно, я не буду принимать участия в фарсе!!»- заявил Ахалая.
По его словам, с момента его приезда в Тбилиси, за ним постоянное наблюдение, соответственно, скрывать ему нечего.
«Я приехал несколько месяцев назад, и мое передвижение, нахождение, движение находится под постоянным наблюдением, так я жил эти месяцы, без проблем, открыто, свободно. Единственный дискомфорт и проблемы то, что кто-то постоянно за тобой следит, это создает детям. Поэтому мне и нечего скрывать», - заявил Ахалая.
На вопрос, передавал ли ему Бидзина Иванишвили, чтобы он покинул страну, он ответил, что Иванишвили передал ему и всему обществу, что либо они покинут страну или окажутся в тюрьме.
«Не только мне, он передал всем - либо сядете, либо покинете страну, либо обрусеете», - заявил Ахалая.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна