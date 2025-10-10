Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Каладзе: Автор акта MEGOBARI получил 80 тысяч за очернение нашей страны


10.10.2025   14:35


Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что все положения, приведённые в акте MEGOBARI, основывались исключительно на лжи и клевете.

Об этом Каладзе сообщил журналистам, отвечая на вопрос о том, что Сенат США принял Акт об оборонной авторизации на 2026 год, из которого была исключена часть, касающаяся акта MEGOBARI с Грузией.

«В этом акте не было ничего дружественного — только враждебное. Все утверждения, которые там были приведены, основывались на лжи и клевете. Мы слышали лишь угрозы. Мы знаем, кто был автором этого акта — он получил 80 тысяч за то, чтобы очернить нашу страну и распространять ложь. Посмотрим, ведь там тоже есть здравомыслящие люди. Мы не раз заявляли, что готовы начать отношения с чистого листа, поскольку те заявления и угрозы, которые мы слышали при предыдущей администрации, для нас категорически неприемлемы. Мы хотим дружбы и партнёрства, но это должно быть взаимным», — заявил Каха Каладзе.


