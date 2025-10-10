«Грузинская мечта» намерена конституционно запретить существование ЕНД

10.10.2025 15:06





«Мы видели огромную истерику со стороны защитников «Национального движения», однако 4 октября дало нам море доказательств для обращения в Конституционный суд», — заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.



По его словам, неудавшийся переворот 4 октября был добавлен как ещё одно доказательство того, что «Национальное движение» — экстремистская партия, подрывающая грузинскую демократию и грузинское государство антиконституционными действиями.



«Конечно, мы рассматриваем неудавшийся переворот 4 октября не только с точки зрения восстановления правопорядка, но и с учётом всех деталей нашего процесса, поскольку он был добавлен как ещё одно доказательство того, что «Национальное движение» — экстремистская партия, подрывающая грузинскую демократию и грузинское государство антиконституционными действиями. Иностранцы поняли, что сами во всём этом замешаны, что были соучастниками госпереворота и теперь молчат, чтобы хоть как-то прикрыть «Национальное движение», но доказательств стало ещё больше после попытки госпереворота 4 октября. Мы в ближайшее время подадим иск в Конституционный суд, и у нас есть веские аргументы, чтобы потребовать признать «Национальное движение» и действующие под его брендом группы неконституционными», — заявил Шалва Папуашвили.







