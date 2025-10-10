Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Саакашвили: Оппозиционные телеканалы игнорируют мои посты


10.10.2025   16:39


«Было время, когда задерживали только «нацев», теперь — всех. Разве вы всё ещё не понимаете, что обвинения друг друга в провале 4 октября только облегчает задачу Иванишвили?», — написал в соцсети бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.

Он также отметил, что оппозиционные телеканалы игнорируют его посты.

«Маньяки арестовали Гоги Чахунашвили — выдающегося врача, благородного человека и отца замечательной семьи. Задерживают интеллектуалов, спортсменов, самых разных людей. Было время, когда арестовывали только «нацев», теперь — всех. Раньше женщин не трогали, сейчас много женщин — политические заключённые. Раньше не преследовали членов семей, теперь арестовывают и выселяют из домов. Раньше не трогали стариков, теперь особенно их преследуют. Раньше принадлежность к «Грузинской мечте» означала иммунитет, теперь всё наоборот. Разве вы всё ещё не понимаете, что обвинения друг друга в провале 4 октября только облегчает задачу Иванишвили?

И ещё один момент — оппозиционные телеканалы всё это время игнорируют мои посты. К сожалению, вскоре режим их уберёт с эфира, и никто уже не сможет защитить их на телевидении. Разве вы всё ещё не понимаете, что сила — во взаимной солидарности и единстве?», — написал Михаил Саакашвили.


