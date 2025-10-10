Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Председатель Сакребуло Поти за неполные 4 года израсходовал 17 тонн топлива - TIG


10.10.2025   19:01


Согласно данным Transparency International – Georgia, председатель сакребуло Поти Александре Ткебучава с декабря 2021 года по май 2025 года израсходовал 17 037 литров топлива на 48 007 GEL (≈ $17 650).

По данным TIG, такого количества топлива хватило бы, чтобы автомобиль проехал примерно 212 500 километров, что равносильно пяти кругосветным путешествиям вокруг Земли.

Он израсходовал 15% всего объёма топлива, которое было израсходовано всем сакребуло Поти.

Общие расходы сакребуло Поти за упомянутый период составили GEL 6,05 млн, из них GEL 5,17 млн это были только зарплаты.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна