Председатель Сакребуло Поти за неполные 4 года израсходовал 17 тонн топлива - TIG

10.10.2025 19:01





Согласно данным Transparency International – Georgia, председатель сакребуло Поти Александре Ткебучава с декабря 2021 года по май 2025 года израсходовал 17 037 литров топлива на 48 007 GEL (≈ $17 650).



По данным TIG, такого количества топлива хватило бы, чтобы автомобиль проехал примерно 212 500 километров, что равносильно пяти кругосветным путешествиям вокруг Земли.



Он израсходовал 15% всего объёма топлива, которое было израсходовано всем сакребуло Поти.



Общие расходы сакребуло Поти за упомянутый период составили GEL 6,05 млн, из них GEL 5,17 млн это были только зарплаты.





