Шарманашвили: Джо Уилсон — высокопоставленный агент «глубинного государства»


10.10.2025   21:49


«Джо Уилсон — высокопоставленный агент «глубинного государства» в том смысле, что он находится в Сенате, он агент и не скрывает этого, он может поддерживать ложь без каких-либо оснований», — заявил член парламентского большинства Тенгиз Шарманашвили.

Тенгизу Шарманашвили задали вопрос о том, что Сенат США принял Закон о национальной обороне 2026 года, из которого была удалена статья о «MEGOBARI act», касающегося Грузии.

«Возможно, это первые шаги к тому, чтобы задуматься об изменении какой-то политики и действительно начать диалог для восстановления стратегических отношений, потому что это в интересах обеих стран. Что касается Джо Уилсона, то он обычный агент «глубинного государства». Иногда он даже получает денежную премию, всё это потом отражается в «FARA», и мы оттуда узнаём. Он высокопоставленный агент «лубинного государства» в том смысле, что он заседает в Сенате. Он агент и не скрывает этого. Он может поддерживать ложь без каких-либо оснований», — заявил Тенгиз Шарманашвили.


