Самадашвили: «Творцам» 4 октября следует хотя бы прекратить свою кампанию по деморализации общества


12.10.2025   12:43


Режим никого не обманул ни внутри страны, ни за её пределами, всё пройдёт, Грузия выиграет эту войну, все, кто сейчас подавляет общество нарративом обречённого героизма, будут выглядеть посмешными, — написала в социальной сети член партии «Лело» Саломе Самадашвили.

По её словам, значительная часть населения считает произошедшее результатом политической безответственности.

«Сейчас не 1920-е, и Бидзина не Сталин, а мы уже 30 лет как независимая страна. Аналогии с обречёнными сражениями служат интересам врага. Эта страна не обречена. Пусть история сама оценит, чем было 4 октября…» — пишет Самадашвили.


