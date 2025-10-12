Самадашвили: «Творцам» 4 октября следует хотя бы прекратить свою кампанию по деморализации общества

Режим никого не обманул ни внутри страны, ни за её пределами, всё пройдёт, Грузия выиграет эту войну, все, кто сейчас подавляет общество нарративом обречённого героизма, будут выглядеть посмешными, — написала в социальной сети член партии «Лело» Саломе Самадашвили.



По её словам, значительная часть населения считает произошедшее результатом политической безответственности.



«Сейчас не 1920-е, и Бидзина не Сталин, а мы уже 30 лет как независимая страна. Аналогии с обречёнными сражениями служат интересам врага. Эта страна не обречена. Пусть история сама оценит, чем было 4 октября…» — пишет Самадашвили.







