Папуашвили: За уличными войнами в Тбилиси стоит Брюссель

12.10.2025 14:26





Не знаю, насколько в столицах Евросоюза осознают то, что «проект мира» всё больше начинает походить на «проект войны», - так председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили прокомментировал заявление премьер-министра Венгрии Виктора Обрана о том, что «они приступают к сбору подписей против военных планов Брюсселя».



По словам Папуашвили, «факт остается фактом – за уличными войнами в Тбилиси стоит Брюссель».



«Не знаю, насколько в столицах Евросоюза осознают то, что «проект мира» всё больше начинает походить на «проект войны». Об этом судить самим лидерам Евросоюза, однако факт остается фактом – за уличными войнами в Тбилиси стоит Брюссель», - пишет Папуашвили.





