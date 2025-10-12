Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Папуашвили: За уличными войнами в Тбилиси стоит Брюссель


12.10.2025   14:26


Не знаю, насколько в столицах Евросоюза осознают то, что «проект мира» всё больше начинает походить на «проект войны», - так председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили прокомментировал заявление премьер-министра Венгрии Виктора Обрана о том, что «они приступают к сбору подписей против военных планов Брюсселя».

По словам Папуашвили, «факт остается фактом – за уличными войнами в Тбилиси стоит Брюссель».

«Не знаю, насколько в столицах Евросоюза осознают то, что «проект мира» всё больше начинает походить на «проект войны». Об этом судить самим лидерам Евросоюза, однако факт остается фактом – за уличными войнами в Тбилиси стоит Брюссель», - пишет Папуашвили.


