Софо Джапаридзе: Нет ни одного факта встречи с Григолом Лилуашвили при моем участии

12.10.2025 14:45





По заявлению члена "Национального движения" Софо Джапаридзе, у не было никакой встречи с бывшим главой СГБ Грузии Григолом Лилуашвили.



По её словам, у неё никогда не было никакой связи с Лилуашвили, а распространенная информация о том, что она принимала участие во встрече с бывшим главой СГБ, это - "большая ложь".



"Исходя из повышенного интереса общества, в очередной раз хочу четко сказать о том, что заявила в беседе с журналистом "ТВ Пирвели": информация о том, что я принимала участие во встрече, на которой присутствовал бывший глава СГБ Грузии Григол Лилуашвили, это – большая ложь! При моем участии не было не только подобной встречи, но и даже планирования встречи какого-либо типа.



У меня никогда не было никакой связи с Григолом Лилуашвили, я не знакома с ним вообще, и я четко ответила на вопросы по этой теме в беседе с журналистом "Формулы". Источник имеет явный умысел, перевести стрелки в другом направлении.



Я с полной ответственностью заявляю, что в природе нет ни одного факта встречи с Григолом Лилуашвили при моем участии, так как этого не было", - пишет в социальной сети Софо Джапаридзе.



Напомним, что телеканал "Формула", со ссылкой на свой источник, распространил информацию о том, что бывший глава СГБ Грузии был внедрен "двойным агентом" в окружение организаторов акции 4 октября, он вошел в доверие к одному из лидеров "Национального движения" Левана Хабеишвили, предложил ему план акции, а сам, предположительно, параллельно передавал информацию СГБ. Телекомпания также распространила информацию о том, что с Григолом Лилуашвили прошли две встречи, сначала при участии Левана Хабеишвили, которого на следующей встрече сменил Муртаз Зоделава, и на обеих встречах присутствовала Софо Джапаридзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





