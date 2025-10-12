Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Спецпредставитель ПА ОБСЕ призвал политсилы Грузии работать «в рамках легитимных политпроцессов»


12.10.2025   21:30


Спецпредставитель Парламентской ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ) по Южному Кавказу Луис Граса (Португалия) выразил обеспокоенность в связи с недавними событиями в Грузии во время и после выборов 4 октября в органы самоуправления, а также последующими беспорядками «на фоне объявленных попыток свергнуть правительство», отмечается на сайте организации.

«Я глубоко обеспокоен растущей напряженностью и насилием, последовавшими за местными выборами в Грузии», – заявил Луис Граса.

Он повторил недавнее заявление Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), в котором власти Грузии призываются уважать права на мирные собрания и свободу выражения мнений, а также обеспечить возможность гражданскому обществу действовать свободно и без страха.

Грас подчеркнул, что демократическое управление должно основываться на законе, подотчетности и мирном политическом диалоге.

Спецпредставитель ПА ОБСЕ призвал «в этот деликатный момент» все заинтересованные стороны воздержаться «от любых форм насилия», а все политсилы — «взять на себя обязательство работать в рамках легитимных политических процессов».

Спецпредставитель напомнил о Декларации Парламентской ассамблеи ОБСЕ, принятой в Порту в июле 2025 года, в которой Ассамблея выразила обеспокоенность по поводу отката от демократии, ограничений в отношении гражданского общества и СМИ, а также необходимости защищать европейские устремления Грузии посредством подлинных демократических реформ.

«Парламентская ассамблея ОБСЕ по-прежнему привержена поддержке всех политических деятелей и гражданского общества в их усилиях по снижению напряженности, укреплению демократических институтов и восстановлению доверия общественности посредством диалога и соблюдения обязательств ОБСЕ», – заключил Граса.


Источник: SOVA
