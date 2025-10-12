Спецпредставитель ПА ОБСЕ призвал политсилы Грузии работать «в рамках легитимных политпроцессов»

12.10.2025 21:30





Спецпредставитель Парламентской ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ) по Южному Кавказу Луис Граса (Португалия) выразил обеспокоенность в связи с недавними событиями в Грузии во время и после выборов 4 октября в органы самоуправления, а также последующими беспорядками «на фоне объявленных попыток свергнуть правительство», отмечается на сайте организации.



«Я глубоко обеспокоен растущей напряженностью и насилием, последовавшими за местными выборами в Грузии», – заявил Луис Граса.



Он повторил недавнее заявление Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), в котором власти Грузии призываются уважать права на мирные собрания и свободу выражения мнений, а также обеспечить возможность гражданскому обществу действовать свободно и без страха.



Грас подчеркнул, что демократическое управление должно основываться на законе, подотчетности и мирном политическом диалоге.



Спецпредставитель ПА ОБСЕ призвал «в этот деликатный момент» все заинтересованные стороны воздержаться «от любых форм насилия», а все политсилы — «взять на себя обязательство работать в рамках легитимных политических процессов».



Спецпредставитель напомнил о Декларации Парламентской ассамблеи ОБСЕ, принятой в Порту в июле 2025 года, в которой Ассамблея выразила обеспокоенность по поводу отката от демократии, ограничений в отношении гражданского общества и СМИ, а также необходимости защищать европейские устремления Грузии посредством подлинных демократических реформ.



«Парламентская ассамблея ОБСЕ по-прежнему привержена поддержке всех политических деятелей и гражданского общества в их усилиях по снижению напряженности, укреплению демократических институтов и восстановлению доверия общественности посредством диалога и соблюдения обязательств ОБСЕ», – заключил Граса.



Источник: SOVA

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





