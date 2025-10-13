Бочоришвили: Можно предположить, что не в интересах США основывать отношения с Грузией на акте MEGOBARI

13.10.2025 12:13





«Если проанализировать процессы, связанные с так называемым актом MEGOBARI, можно предположить, что и там никто не заинтересован в том, чтобы в отношениях между Грузией и США закладывалась основа документов подобного типа», — заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили в эфире телеканала «Имеди».



Бочоришвили прокомментировала отношения с Соединёнными Штатами.



«На рабочем уровне взаимодействие продолжается, однако в политическом поле наблюдается вакуум. Мы говорим о сигналах, поступающих из США, и ожидаем, что в отношениях с Грузией будет определена некая рамка. Однако можно наблюдать за тем, как развиваются процессы в американском законодательном органе, в частности, вокруг акта MEGOBARI. Можно предположить, что и там никто не заинтересован в том, чтобы Грузия отходила от этого вектора и чтобы основой грузино-американских отношений стали документы типа акта MEGOBARI», — сказала министр.



Она также прокомментировала действия отдельных политиков, отметив, что то, что делают эти люди, является враждебным по отношению к собственной стране.



«Мы можем оценить поведение грузинских политиков. Я бы назвала это враждебностью к собственной стране, когда кто-то ездит и требует включить в документы положения, аналогичные тем, что содержались в акте MEGOBARI, — против своей страны. Здесь речь идёт не только о правительстве. Это нельзя назвать иначе, кроме как враждебностью, когда ты платишь деньги за то, чтобы навредить своей стране.



Наши желания и интересы озвучены, наши предложения публичны — мы хотим стратегического партнёрства с США, которое будет иметь реальное содержание. А для этого необходим диалог между сторонами», — подчеркнула Мака Бочоришвили.





