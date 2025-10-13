|
Действующий председатель ОБСЕ Элина Валтонен посетит Грузию
13.10.2025 12:13
Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен посетит Азербайджан, Армению и Грузию с 13 по 15 октября. Об этом сообщила Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Согласно распространённой информации, в рамках визита действующий председатель ОБСЕ проведёт встречи с высокопоставленными представителями правительств.
В повестке дня, наряду с другими вопросами, значится обсуждение прогресса мирного процесса между Арменией и Азербайджаном. Особое внимание будет уделено завершению Минского процесса ОБСЕ и связанным с ним структурам.
Как отмечается в заявлении, во время встреч в Грузии внимание будет сосредоточено на внутренних и внешних вызовах страны, с особым акцентом на продолжении поддержки ОБСЕ Женевских международных переговоров, направленных на урегулирование последствий войны 2008 года.
«Финляндия, как председатель ОБСЕ в 2025 году, придаёт большое значение защите гражданского пространства и созданию благоприятных условий для деятельности гражданского общества. Этот приоритет будет особо подчеркнут в ходе визита», — говорится в заявлении.
