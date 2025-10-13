Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В Батуми, в «городе мечты», сгорели пять домов


13.10.2025   12:14


В одном из поселений Батуми, в т.н. «городе мечты», в результате пожара сгорело 5 жилых домов.

В Службе по управлению чрезвычайными ситуациями заявили, что в результате происшествия никто не пострадал.

Пожар уже потушен. Инцидент произошел утром 13 октября.

Причина пожара на данный момент неизвестна.

Отметим, и в марте 2025 года в «городе мечты» произошел пожар. Огонь вспыхнул в одном из бараков, никто не пострадал. Тогда огонь полностью уничтожил бытовую технику и вещи.

Добавим, район «Город мечты» появился в 2012 году. Он находится на окраине Батуми, на территории бывшей военной базы, закрытой в 2005 году. В нем проживают пострадавшие от схода оползня жители Верхней Аджарии.
На территории будущего «Города мечты» в Батуми жители в течение многих лет жили в тяжелейших условиях. В феврале 2019 года было принято решение построить на этом месте жилой комплекс и обеспечить население достойными для проживания условиями.
Масштабный социальный проект жилого комплекса финансируется из бюджета Аджарии, и его стоимость составляет 38,7 млн лари.
В середине февраля 2025 года двое несовершеннолетних 3 и 6 шести лет погибли в Батуми в результате падения в канаву на строительной площадке «Города мечты».

Детей искали в течение всего дня. Они пропали, играя недалеко от дома. Когда несовершеннолетних нашли, они еще дышали, но позже скончались в больнице. Канава, в которую упали дети, была заполнена водой.
МВД Грузии начало расследование по статье «Причинение смерти по неосторожности».
В начале февраля этого года был заложен фундамент «Города мечты» в Батуми. Власти заявили, что на месте старых построек появятся новые жилые кварталы, школа, детский сад и другие объекты.

Первый этап проекта завершен — построено три 12-этажных дома, в которых уже поселились 582 семьи, а до 800 детей получили возможность расти в здоровой и комфортной среде.

Вторая фаза проекта будет завершена в 2028 году. Согласно новому плану, на площади 19 407 квадратных метров будет построено 9 многоквартирных жилых домов, в которых получат квартиры 1 077 семей. Новые квартиры будут полностью обеспечены газом, водой, канализацией, а также будут предоставлены все необходимые коммуникации.


Источник: СОВА
