Трое членов семьи, погибшие после падения в Тбилиси, могли совершить групповое самоубийство, исходя из своих религиозных убеждений

13.10.2025 12:51





Трое членов семьи, погибшие после падения с 22 этажа в Тбилиси, могли совершить групповое самоубийство, исходя из своих религиозных убеждений. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».



Случай произошел в ночь на 4 октября на улице Навтлуги в Исанском районе. Погибшие – граждане России: 48-летние Елена Зинина и Владимир Бочко, а также их 13-летний сын.



Согласно записям с камер видеонаблюдения во дворе жилкомплекса, за пару минут до трагедии с высоты зачем-то сбросили пакет с обувью. Далее с небольшими интервалами фиксируется падение подростка, мужчины и женщины.



В пакете нашли записку следующего содержания: «Пожалуйста, не ставьте на наших могилах кресты, мы – не христиане. Спасибо Андро, Беатрис и Валдемору».



Установлено, что в момент трагедии в квартире не находились посторонние лица. Опрошенные «Рустави 2» соседи не слышали никаких странных звуков.



Журналисты выяснили, что россияне приехали в Грузию не так давно, а в квартиру, где все произошло, заселились 1 октября. Риэлтор, сотрудничавший с супругами, говорит, что единственным условием клиентов был как можно более высокий этаж.



По ее словам, прибывшие на место эксперт-криминалисты наблюдали в доме «идеальную чистоту». Никаких идентификационных документов умерших там не нашли.



Полиция проводила следственные мероприятия, в том числе, на крыше многоэтажки. Предположительно, именно оттуда было совершено падение.

Ближайших родственников известили, однако те до сих пор не забрали тела из бюро судмедэкспертизы.



Следствие продолжается по ст. 115 УК Грузии – доведение до самоубийства.

@NGnewsgeorgia





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





