Посольство Грузии в Израиле: Каждый сотрудник посольства разделяет радость семей заложников и всего Государства Израиль

13.10.2025 12:53





«Каждый сотрудник посольства Грузии в Израиле разделяет радость семей заложников и всего Государства Израиль», — говорится в информации посольства.



«Возвращение заложников – луч света, вселяющий в нас надежду. Мы хотим пожелать им скорейшего выздоровления и успешного продолжения жизни. Вместе с радостью не утихает и печаль по поводу гибели людей», – говорится в информации посольства.



Всего ХАМАС удерживал 20 заложников. ХАМАС освободил заложников в два этапа. На первом этапе ХАМАС освободил семерых заложников, и они уже находятся в Израиле. Освобожденные заложники пройдут предварительное медицинское обследование в полевом госпитале Реймса, где встретятся со своими семьями. Кроме того, ХАМАС передал оставшихся 13 заложников Красному Кресту, и они будут освобождены в ближайшие часы.



Израильская сторона также готовится освободить заключенных и передать ХАМАС 250 палестинских заключенных и 1700 жителей Газы, включая 22 детей.





