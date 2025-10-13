Глава ОБСЕ в ходе визита в Грузию обсудит ситуацию в стране

Действующая председатель ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе), глава МИД Финляндии Элина Валтонен 13-15 октября посетит Азербайджан, Армению и Грузию.



Политик проведет встречи с высокопоставленными государственными чиновниками, а также представителями гражданского общества.



«Встречи в Грузии будут посвящены внутренним и внешним вызовам Грузии, с особым акцентом на продолжение поддержки ОБСЕ Женевских международных дискуссий по урегулированию последствий войны 2008 года», — говорится в информации.



Организация заявляет, что Финляндия, как страна, в настоящее время председательствующая в ОБСЕ, придает большое значение защите гражданского пространства и обеспечению благоприятной среды для гражданского общества, и что этот приоритет будет подчеркиваться на протяжении всего визита.



Добавим, визит европейского политика пройдет на фоне напряженных отношений властей Грузии с ЕС, когда значительно ограничены политические контакты с представителями «Грузинской мечты» из-за положения с правами человека в стране, подавления мирных проевропейских протестов и заключения лидеров оппозиции. Брюссель так и не признал парламентские выборы в Грузии 26 октября 2024 года, не признал и выборы в органы самоуправления, за которыми впервые не наблюдала миссия БДИПЧ/ОБСЕ.



