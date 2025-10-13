Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Глава ОБСЕ в ходе визита в Грузию обсудит ситуацию в стране


13.10.2025   12:53


Действующая председатель ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе), глава МИД Финляндии Элина Валтонен 13-15 октября посетит Азербайджан, Армению и Грузию.

Политик проведет встречи с высокопоставленными государственными чиновниками, а также представителями гражданского общества.

«Встречи в Грузии будут посвящены внутренним и внешним вызовам Грузии, с особым акцентом на продолжение поддержки ОБСЕ Женевских международных дискуссий по урегулированию последствий войны 2008 года», — говорится в информации.

Организация заявляет, что Финляндия, как страна, в настоящее время председательствующая в ОБСЕ, придает большое значение защите гражданского пространства и обеспечению благоприятной среды для гражданского общества, и что этот приоритет будет подчеркиваться на протяжении всего визита.

Добавим, визит европейского политика пройдет на фоне напряженных отношений властей Грузии с ЕС, когда значительно ограничены политические контакты с представителями «Грузинской мечты» из-за положения с правами человека в стране, подавления мирных проевропейских протестов и заключения лидеров оппозиции. Брюссель так и не признал парламентские выборы в Грузии 26 октября 2024 года, не признал и выборы в органы самоуправления, за которыми впервые не наблюдала миссия БДИПЧ/ОБСЕ.


Источник: СОВА
Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна